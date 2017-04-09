Италия

Туринский клуб пытается максимально настроить футболистов и болельщиков на противостояние с Барселоной в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ювентус провел последнюю "репетицию" перед матчем с сине-гранатовыми, добыв уверенную победу в Серии А над Кьево (2:0).

Оба гола на свой счет записал Гонсало Игуаин, который довольно удачно вписался в игру Старой Синьоры после перехода из Наполи. Тем не менее, об успешности трансфера аргентинца будут судить в зависимости от того, насколько хорошо он сыграет в Лиге чемпионов против Барселоны, ведь именно для этого Гонсало и покупали.

Для туринцев матч против команды Луиса Энрике является в некотором роде лакмусовой бумажкой, которая продемонстрирует, готовы ли бьянко-нери к борьбе за звание лучшего клуба Европы.

Перед данным поединком в Турине уже поднялся небывалый ажиотаж, но Ювентус решил еще больше подогреть ожидания болельщиков, выпустив специальный трейлер к матчу с Барсой.

Главной звездой ролика стал нападающий Старой Синьоры Пауло Дибала, который попытается затмить своего партнера по сборной Лионеля Месся в предстоящем матче.

"Время пришло" – гласит слоган трейлера, который получился более чем эпичным.

Первый поединок между Ювентусом и Барселоной состоится в Турине 11-го апреля. Ответный матч на Камп Ноу пройдет 19-го числа.