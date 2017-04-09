Италия

Вашему вниманию букмекерские расклады на матч 31-го тура Серии А между Лацио и Наполи.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Наполи в матче 31-го тура чемпионата Италии против Лацио.

На победу гостей букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Тогда как победа Лацио оценивается в 2,8. Ничейный исход оценивается в 3,4.

Букмекеры из William Hill считают ничью менее вероятным исходом и принимают ставки с коэффициентом 3,6. Победа Лацио оценивается в 2,70, а победа Наполи — в 2,45.

Прогноз Football.ua: В последних 10 гостевых матчах с участием Наполи было забито больше 2 голов. Тотал больше 2,5 голов за 1,67 является вероятным исходом.