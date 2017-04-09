Италия

В поединке 31-го тура Серии А россо-нери забили в ворота команды Маурицио Дзампарини четыре безответных мяча.

Уже в первой половине встречи россо-нери шокировали своего соперника, отправив в ворота Палермо четыре безответных мяча. На шестой минуте матча Сусо открыл счет, блестяще исполнив штрафной удар. В тот момент, когда все ожидали от испанца подачу, он филигранно подкрутил мяч в верхний угол ворот соперника.

На 19-й минуте круглый побывал в воротах гостей во второй раз. Вновь не обошлось без Сусо, который навесил на дальнюю штангу, где мяч в сетку протолкнул Марио Пашалич. Под занавес первого тайма Палермо в третий раз огорчил Карлос Бакка, головой замкнувший передачу от Давиде Калабрия.

Добил же гостей Жерар Деулофеу. Воспитанник Барсы промчался по левому флангу, подстроил себе мяч под удар и неотразимо пробил в дальний угол с линии штрафной площади.

Таким образом россо-нери набирают важнейшие три очка и продолжают погоню за еврокубками. Теперь от пятого места, на котором расположилась Аталанта, команду Винченцо Монтеллы отделяют всего два зачетных пункта.

Милан – Палермо 4:0

Голы: Сусо, 6, Пашалич, 19, Бакка, 37, Деулофеу, 70

Милан: Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо – Куцка, Соса (Локателли, 59), Пашалич — Сусо (Антонелли, 72), Деулофеу (Лападула, 76), Бакка.

Палермо: Фулиньяти – Гольданига (Трайковски, 67), Гонсалес, Анджелкович (Чонек, 72) – Рисполи, Бруно Энрике (Шаллаи, 54), Яяло, Чочев, Пеццелла – Диаманти, Несторовски.

Предупреждения: Пашалич – Гольданига, Гонсалес, Чонек

Удаление: Гонсалес, 83