Сампдория – Фиорентина 2:2
Голы: Фернандеш, 5, Альварес, 71 – Родригес, 60, Эль-Бабакар, 89

Сампдория: Вивиано – Березциньски, Сильвестре, Скриниар, Додо (Реджини, 74) – Баррето, Торрейра, Линетти (Альварес, 69), Фернандеш (Прат, 65) – Куальярелла, Шик.

Фиорентина: Тэтэрушану – Санчес, Родригес, Астори, Тельо – Бадель, Валеро, Милич (Кьеза, 73), Иличич (Калинич, 46) – Бернардески (Сапонара, 81), Эль-Бабакар.

Предупреждения: Прат, Альварес – Родригес

 

Болонья – Рома 0:3
Голы: Фасио, 25, Салах, 41, Джеко, 75

Болонья: Миранте – Крафт, Гастальделло, Майетта (Торосидис, 76), Масина —  Надь (Петкович, 63), Пульгар, Джемаили – Верди (Ди Франческо, 46), Дестро, Крейчи.

Рома: Шченсны – Рюдигер, Манолас (Вермален, 78), Фасио, Жезус – Стротман, де Росси, Наингголан – Саллах, Эль-Шаарави (Перотти, 65) – Джеко (Тотти, 85).

Предупреждения: Манолас, Строотман – Майетта, Джемаили, Петкович

 

Удинезе – Дженоа 3:0
Голы: Де Пауль, 20, Сапата, 31, Рубиньо, 49 (аг)

Удинезе: Карнезис – Видмер, Ларангейра (Эрто, 79), Анджелла, Самир (Силва, 56) Агеманг-Баду, Хадльвредссон, Эванжелиста (Фелипе, 68), де Пауль, Сапата, Терео.

Дженоа: Рубиньо – Муньос, Бурдиссо, Иццо, Хильемарк (Пандев, 55) – Кофи, Ригони (Велозу, 70), Лаксальт – Морозини (Палладино, 55), Нтчам, Симеоне.

Предупреждения: Эванжелиста, Силав – Бурдиссо, Кофи

 

Кротоне – Интер 2:1
Голы: Фальчинелли, 18 (пен), 22 – Д'Амброзио, 65

Кротоне: Кордац – Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла – Роден (Сампиризи, 68), Крисетиг, Барберис (Капецци, 75), Стоян – Тротта (Акости, 73), Фальчинелли.

Интер: Ханданович – Д'Амброзио, Мурильо (Эдер, 46), Миранда, Ансальди (Паласио, 46) – Медель, Кондогбиа (Жоау Мариу, 81), Кандрева, Банега, Перишич – Икарди.

Предупреждения: Банега, Паласио – Мартелла, Чеккерини, Акости, Капецци

 

Кальяри – Торино 2:3
Голы: Борьелло, 19 (пен), Хан Кван Сон, 90 – Льяйич, 33, Белотти, 39, Аккуа, 53

Кальяри: Биттенкур – Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру – Тахцидис, Падоин (Фариас, 56), Ионицэ, Жоау Педро, Сау (Хан Кван Сон, 81) – Боррьелло (Фараго, 34).

Торино: Харт – Дзаппакоста, Моретти, Карлао (Айети, 66), Молинаро (Баррека, 46) – Аккуа, Базелли, Яго Фальке, Льяйич, Итурбе (Бойе, 22) – Белотти.

Предупреждения: Жоау Педро – Карлао, Аккуа, Льяйич, Яго Фальке

Удаление: Аккуа, 90