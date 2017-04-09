В Италии завершился ряд матчей очередного 31-го тура национального чемпионата.
Сампдория – Фиорентина 2:2
Голы: Фернандеш, 5, Альварес, 71 – Родригес, 60, Эль-Бабакар, 89
Сампдория: Вивиано – Березциньски, Сильвестре, Скриниар, Додо (Реджини, 74) – Баррето, Торрейра, Линетти (Альварес, 69), Фернандеш (Прат, 65) – Куальярелла, Шик.
Фиорентина: Тэтэрушану – Санчес, Родригес, Астори, Тельо – Бадель, Валеро, Милич (Кьеза, 73), Иличич (Калинич, 46) – Бернардески (Сапонара, 81), Эль-Бабакар.
Предупреждения: Прат, Альварес – Родригес
Болонья – Рома 0:3
Голы: Фасио, 25, Салах, 41, Джеко, 75
Болонья: Миранте – Крафт, Гастальделло, Майетта (Торосидис, 76), Масина — Надь (Петкович, 63), Пульгар, Джемаили – Верди (Ди Франческо, 46), Дестро, Крейчи.
Рома: Шченсны – Рюдигер, Манолас (Вермален, 78), Фасио, Жезус – Стротман, де Росси, Наингголан – Саллах, Эль-Шаарави (Перотти, 65) – Джеко (Тотти, 85).
Предупреждения: Манолас, Строотман – Майетта, Джемаили, Петкович
Удинезе – Дженоа 3:0
Голы: Де Пауль, 20, Сапата, 31, Рубиньо, 49 (аг)
Удинезе: Карнезис – Видмер, Ларангейра (Эрто, 79), Анджелла, Самир (Силва, 56) Агеманг-Баду, Хадльвредссон, Эванжелиста (Фелипе, 68), де Пауль, Сапата, Терео.
Дженоа: Рубиньо – Муньос, Бурдиссо, Иццо, Хильемарк (Пандев, 55) – Кофи, Ригони (Велозу, 70), Лаксальт – Морозини (Палладино, 55), Нтчам, Симеоне.
Предупреждения: Эванжелиста, Силав – Бурдиссо, Кофи
Кротоне – Интер 2:1
Голы: Фальчинелли, 18 (пен), 22 – Д'Амброзио, 65
Кротоне: Кордац – Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла – Роден (Сампиризи, 68), Крисетиг, Барберис (Капецци, 75), Стоян – Тротта (Акости, 73), Фальчинелли.
Интер: Ханданович – Д'Амброзио, Мурильо (Эдер, 46), Миранда, Ансальди (Паласио, 46) – Медель, Кондогбиа (Жоау Мариу, 81), Кандрева, Банега, Перишич – Икарди.
Предупреждения: Банега, Паласио – Мартелла, Чеккерини, Акости, Капецци
Кальяри – Торино 2:3
Голы: Борьелло, 19 (пен), Хан Кван Сон, 90 – Льяйич, 33, Белотти, 39, Аккуа, 53
Кальяри: Биттенкур – Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру – Тахцидис, Падоин (Фариас, 56), Ионицэ, Жоау Педро, Сау (Хан Кван Сон, 81) – Боррьелло (Фараго, 34).
Торино: Харт – Дзаппакоста, Моретти, Карлао (Айети, 66), Молинаро (Баррека, 46) – Аккуа, Базелли, Яго Фальке, Льяйич, Итурбе (Бойе, 22) – Белотти.
Предупреждения: Жоау Педро – Карлао, Аккуа, Льяйич, Яго Фальке
Удаление: Аккуа, 90