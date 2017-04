Перспективный северокорейский игрок Хан Кван Сон отличился голом в матче 31-го тура чемпионата Италии против Торино (2:3). Команда уступила в счете, но для самого игрока этот гол особенно важен.

18-летний форвард стал первым игроком из КНДР, которому удалось забить гол в Серии А. Игрок перебрался в Кальяри в начале марта и также вошел в историю клуба, как первый азиатский футболист.

Видео исторического гола для юного представителя КНДР:

Han Kwang-Song becomes the first North Korean to score in Serie A! pic.twitter.com/DDv9lGVssE