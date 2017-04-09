Италия

Главный тренер Палермо Диего Лопес прокомментировал крупное поражение в матче чемпионата Италии против Милана (0:4).

По мнению Лопеса, у Палермо еще остается надежда на спасение в текущем сезоне, несмотря на то, что отставание от 17 места составляет 8 очков.

"Мы знали, что нам сегодня будет сложно, но мы пропустили уже на шестой минуте, после чего начались наши проблемы", — сказал Лопес в эфире Rai Sport.

"Приезжая на Сан Сиро и пропуская в самом начале — сложно было бы любому, особенно нам, учитывая наше состояние на текущий момент", — констатировал тренер Палермо.

"Милан даже не создал много моментов, но они сделали два кросса в штрафную и мы пропустили три гола в первом тайме. Это наша вина".

"Спасение не является невозможным. Мы лишь думаем о следующем матче и намерены начать набирать очки. Кротоне выиграл два матча подряди все изменилось, поэтому события развиваются быстро", — добавил Диего Лопес.

Напомним, что Милан в эффектном стиле разгромил Палермо в последнем матче.