Италия

Тренер Интера Стефано Пьоли прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура Серии А против Кротоне.

Два быстрых гола нападающего хозяев Диего Фальчинелли предрешили исход поединка между Кротоне и Интером. До конца матча нерадзурри сумели ответить лишь мячом Д'Амброзио, в итоге уступив со счетом 1:2.

После финального свистка наставник миланской команды Стефано Пьоли был раздосадован как результатом, так и игрой своих подопечных.

"Наш подход к матчу был полностью неправильным. Мы сделали слишком много ошибок. Они стоили нам победы в игре, в которой мы должны были продемонстрировать совершенно другой характер", — считает тренер.

"Мы пытались отыграться, но позволяли себе слишком много ошибочных действий. Хуже всего мы провели первые 20 минут. Так подходить к играм нельзя. Мы недостаточно хорошо отработали на поле, и в этом вина всех нас",

"Это поражение очень болезненно. Извиняться бесполезно, необходимо действовать. Все мы должны взять на себя ответственность и проявить желание подняться в турнирной таблице".

"Нет более подходящего времени для этого, чем дерби. Оно обеспечит должную мотивацию. Мы обязаны показать, что являемся не той командой, которая играла против Кротоне", — завершил Пьоли.

В следующем туре Серии А Интер встретиться с Миланом. Дерби состоится 15-го апреля.