Италия

Дубль Инсинье и гол Кальехона принесли подопечным Сарри 3 очка (3:0).

Если Лацио хотел попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то в поединке с Наполи был наиболее подходящий момент для того, чтобы приблизиться к заветной 3-й строчке впритык. Подопечные Сарри, наверное, были истощены эмоционально и физически после двух матчей подряд с Ювентусом, но это не означало, что задача для команды Индзаги стала легче.

Наполи выглядел активней на первых минутах поединка, но первый момент создали хозяева — после навеса Андерсона пробивал Милинкович-Савич, однако мяч после рикошета от Кулибали улетел на угловой. Гости старались найти брешь в обороне соперника на левом фланге, куда к Инсинье на помощь приходили Мертенс и Хамшик. Лацио же пытался играть компактно, не давая подопечным Сарри много пространства.

В середине тайма Наполи открыл счет — как по нотам разыграли гости комбинацию: Мертенс отдал на Хамшика, а словак на дальней штанге нашел Кальехона, который отправил мяч в сетку. Бело-голубые ответили лишь моментом Андерсона, когда Фелипе с угла штрафной выстрелил в ближний угол, но Рейна был готов к такому развитию событий. Под конец тайма начал слышаться свист с трибун — болельщики были явно недовольны пассивностью команды Индзаги. Наполи, кстати, мог удвоить счет — Мертенс все сделал для Инсинье, однако удар Лоренцо разминулся с дальним углом ворот. На большее до перерыва у команд не хватило времени. 0:1.

Второй тайм продолжился в том же ключе, что и первый. Наполи держал мяч, а Лацио ждал, только вот непонятно чего. Наверное гола Инсинье на 51-й минуте, когда Лоренцо, неожиданно выскочивший из-за спин защитников, отправил круглого в дальний угол. Сразу после этого на поле появился Кейта, который существенно оживил игру своей команды.

То ли Лацио прибавил оборотов, то ли Наполи, что более вероятно, включил экономный режим, но атака хозяев заиграла новыми красками. Только замечательная игра Инсинье на ленточке(да, именно Лоренцо!) спасла подопечных Сарри от гола. Могли хозяева вернуться в борьбу за очки в этом поединке, но не суждено этому было случиться. Тренерский штаб Наполи заменами сбивал темп игры, а игроки на поле мелкими фолами.

Однозначный герой поединка сделал счет 0:3 в уже добавленное время — сам Инсинье начал атаку, сам и завершил после скидки от Зьелинского. Как итог — Наполи показывает высший класс, а у Индзаги есть отличная почва для размышлений: почему его команде еще рано играть в Лиге Чемпионов.

Лацио – Наполи 0:3

Голы: Кальехон, 25, Инсинье, 51, 90+2

Лацио: Стракоша — Уоллас, Баштуш (Худт, 52), Раду — Лукаку, Мурджа (Кейта, 52), Пароло, Баста (Патрик, 59) — Милинкович-Савич, Андерсон, Иммобиле

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Стринич — Аллан, Жоржиньо, Хамшик (Рог, 79) — Кальехон (Зьелински, 74), Мертенс (Милик, 83), Инсинье

Предупреждения: Баштуш, Милинкович-Савич, Патрик — Аллан, Хисай, Зьелински