Главный тренер Милана Винченцо Монтелла заинтересован в абсолютных успехах, а не относительных.
Винченцо Монтелла, - Getty Images
10 апреля 2017, 08:50
В 31-м туре Серии А Милан обыграл Палермо 4:0, а Интер проиграл Кротоне 1:2. В результате "россо-нери" обошли Интер в турнирной таблице. На следующих выходных команды сойдутся между собой в миланском дерби.
"Нерадзурри для нас такой же соперник, как и остальные. Я хочу финишировать в зоне еврокубков, а не выше Интера", — заявил Винченцо в комментарии Premium Sport.
Также Монтеллу спросили о шансах Милана финишировать в топ-5.
"Я был оптимистичен до двух последних матчей, а сейчас я убежден еще больше. Уверен, что мы двигаемся по направлению к еврокубкам".
Встреча Интер – Милан состоится 15 апреля. Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.