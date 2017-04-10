Италия

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла заинтересован в абсолютных успехах, а не относительных.

В 31-м туре Серии А Милан обыграл Палермо 4:0, а Интер проиграл Кротоне 1:2. В результате "россо-нери" обошли Интер в турнирной таблице. На следующих выходных команды сойдутся между собой в миланском дерби.

"Нерадзурри для нас такой же соперник, как и остальные. Я хочу финишировать в зоне еврокубков, а не выше Интера", — заявил Винченцо в комментарии Premium Sport.

Также Монтеллу спросили о шансах Милана финишировать в топ-5.

"Я был оптимистичен до двух последних матчей, а сейчас я убежден еще больше. Уверен, что мы двигаемся по направлению к еврокубкам".

Встреча Интер – Милан состоится 15 апреля. Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.