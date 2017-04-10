Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 31-го тура Серии А между Лацио и Наполи.
Эльсеид Хюсай в борьбе с Чиро Иммобиле, - Getty Images
10 апреля 2017, 09:25
В центральном матче тура неаполитанцы на выезде не оставили шансов римскому Лацио, отправив в ворота Орлов три безответных мяча. Партенопеи продолжают преследование Ромы, которая занимает вторую строчку в турнирной таблице. В данный момент от Волков их отделяют четыре очка.
Лацио – Наполи 0:3
Голы: Кальехон, 25, Инсинье, 51, 90+2
Лацио: Стракоша — Уоллас, Баштуш (Худт, 52), Раду — Лукаку, Мурджа (Кейта, 52), Пароло, Баста (Патрик, 59) — Милинкович-Савич, Андерсон, Иммобиле
Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Стринич — Аллан, Жоржиньо, Хамшик (Рог, 79) — Кальехон (Зьелински, 74), Мертенс (Милик, 83), Инсинье
Предупреждения: Баштуш, Милинкович-Савич, Патрик — Аллан, Хисай, Зьелински