Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала ответил на замечание о том, что многие сравнивают его с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

Нападающий туринцев отметил, что всегда хочет оставаться самим собой.

"Месси всегда был моим футбольным кумиром. Восхищаюсь тем, что он делает на поле. Я понимаю сравнения между мной и Лео. Но люди должны знать, что я не Месси и не хочу быть будущим Месси. Я — Дибала", — цитиурет Дибалу Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинскому нападающему проявляет Барселона и Реал.

Дибала перебрался в Ювентус из Палермо в 2015 году, он провел в составе Бьянконери 56 матчей и забил 27 мячей.