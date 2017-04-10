Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 31-го тура Серии А между Болоньей и Ромой.

Волки продолжают находится на прекрасном ходу. Команда Лучано Спаллетти добыла очередную разгромную победу, уверенно обыграв на выезде Болонью. Таким образом, Рома не позволила Ювентусу уйти в отрыв и сохранила разрыв в шесть очков от лидера чемпионата. Болонья же ни на что в этом сезоне не претендует, но и вылета из Серии А не боится.

Болонья – Рома 0:3

Голы: Фасио, 25, Салах, 41, Джеко, 75

Болонья: Миранте – Крафт, Гастальделло, Майетта (Торосидис, 76), Масина — Надь (Петкович, 63), Пульгар, Джемаили – Верди (Ди Франческо, 46), Дестро, Крейчи.

Рома: Шченсны – Рюдигер, Манолас (Вермален, 78), Фасио, Жезус – Стротман, де Росси, Наингголан – Саллах, Эль-Шаарави (Перотти, 65) – Джеко (Тотти, 85).

Предупреждения: Манолас, Строотман – Майетта, Джемаили, Петкович