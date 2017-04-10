Италия

Боссы Дженоа уволили с поста наставника команды Андреа Мандорлини и вновь назначили Ивана Юрича.

После серии неудачных игр команды руководство Грифонов в очередной раз приняло решение внести коррективы на тренерском мостике Дженоа. С поста менеджера был уволен Андера Мандорлини, а его место занял Иван Юрич, об этом сообщает официальный сайт Грифонов.

Напомним, что хорватский специалист уже возглавлял Дженоа, но был уволен в феврале этого года из-за плохих результатов команды. Интересно, что тогда Юрича сменил именно Андреа.

Таким образом, Мандорлини руководил "красно-синими" всего полтора месяца. Под его руководством команда сыграла шесть матчей, в которых одержала лишь одну победу.

После 31-го тура в Серии А Дженоа занимает 16-е место, имея в своем активе 29 пунктов.