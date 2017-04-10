Италия

Представляем вашему вниманию подборку лучших моментов северокорейского форварда Кальяри Хан Кван Сона, который в 18 лет отметился дебютным голом в Серии А.

Футболисты из КНДР в Европе — большая экзотика. Всем известен тоталитарный режим в Северной Корее, и к игрокам из этой страны прикован особый интерес.

Неожиданно для всех, в матче Кальяри — Торино голом отличился Хан Кван Сон — 18-летний игрок из КНДР. Молодой футболист стал первым северокорейцем, забившим в Серии А.

Вашему вниманию лучшие моменты в исполнении Хан Кван Сона. Игрок защищал цвета молодежных сборных своей страны и добился немалых успехов в игре за них.

Пока на счету футболиста 2 матча в Серии А, 19 сыгранных минут и 1 забитый гол за Кальяри.