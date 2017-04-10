Италия

Football.ua подводит итоги 31-го тура чемпионата Италии.

Судя по всему, командам, на которых уже перестали было делать ставки в Италии, понравилось удивлять футбольную общественность. Правда, на сей раз Ювентус не попал в списки соавторов сенсаций, зато до предела обострилась борьба в зоне Лиги Европы и битва за выживание.

Результаты тура

Аталанта: минус 2 очка и Алехандро Гомес

Первый игровой день 31-го тура, суббота, начался с двух неожиданных результатов. Оказалось, что Дельфины Зденека Земана, плававшие на самом дне турнирной таблицы, еще не смирились с тем, что им уготована дорога в Серию Б. В предыдущем туре Пескара взяла одно очко у Милана дома, а теперь добыла точно такой же результат на выезде. Правда, Эмполи, занимающий последнее безопасное место перед зоной вылета, соперник не Бог весть какой, однако все-таки опережает своего оппонента на 9 баллов. Первый игровой день 31-го тура, суббота, начался с двух неожиданных результатов. Оказалось, что Дельфины Зденека Земана, плававшие на самом дне турнирной таблицы, еще не смирились с тем, что им уготована дорога в Серию Б. В предыдущем туре Пескара взяла одно очко у Милана дома, а теперь добыла точно такой же результат на выезде. Правда, Эмполи, занимающий последнее безопасное место перед зоной вылета, соперник не Бог весть какой, однако все-таки опережает своего оппонента на 9 баллов.

А вот ничью Аталанты в поединке против Сассуоло иначе, как сенсацией не назовешь. Две подряд крупные победы бергамасков не только укрепили уверенность их поклонников в путевке в Лигу Европы, но и позволили помечтать о евротурнире рангом выше. И матч в Бергамо просто обязан был вписываться в череду ярких побед хозяев, однако катастрофическая реализация голевых моментов, плюс гол, подаренный гостям из-за грубой ошибки в обороне Кальдары, не позволили Аталанте взять более одного очка. К тому же желтая карточка, полученная лидером команды Алехандро Гомесом, не позволит экс-полузащитнику Металлиста сыграть в следующем туре против Ромы...

Зебры покатались на Ослах

Если кто-то рассчитывал, что Ювентус поддастся общей тенденции субботы и снова потеряет очки, то его ждало жестокое разочарование. Даже при том, что Массимилиано Аллегри решил дать отдохнуть Бонуччи, Кьеллини и Пьяничу, а Манджукич и Пьяца не могли сыграть из-за травм, полудублирующего состава Старой Синьоры вполне хватило, чтобы не оставить шансов Кьево. Если кто-то рассчитывал, что Ювентус поддастся общей тенденции субботы и снова потеряет очки, то его ждало жестокое разочарование. Даже при том, что Массимилиано Аллегри решил дать отдохнуть Бонуччи, Кьеллини и Пьяничу, а Манджукич и Пьяца не могли сыграть из-за травм, полудублирующего состава Старой Синьоры вполне хватило, чтобы не оставить шансов Кьево.

Памятуя о предстоящем поединке против Барселоны в Лиге чемпионов, игроки Юве потратили ровно столько сил, сколько было нужно для уверенной победы. И лишь Дибала никак не мог успокоиться. Молодой аргентинец организовал оба гола своего соотечественника Игуаина, а если бы другие партнеры Пипиты работали с такой же эффективностью, то счет поединка мог бы быть разгромным.

Интересные факты

- Ювентус одержал 32-ю подряд домашнюю победу в Серии А.

- Джанлуиджи Буффон еще на шаг приблизился к рекорду Паоло Мальдини. На счету вратаря Ювентуса 616 матчей в Серии А, а экс-защитник Милана отыграл 647.

- Роландо Маран провел 100-й матч на тренерском мостике Кьево.

Пьоли рано обрадовался?

Судя по всему, информация о том, что Стефано Пьоли и в следующем сезоне останется у руля Интера, расслабила как самого тренера, так и стоявших за него горой футболистов. Другого объяснения двум подряд поражениям Нерадзурри найти сложно. Ведь задача-минимум на сезон — путевка в еврокубки — еще далеко не решена. Судя по всему, информация о том, что Стефано Пьоли и в следующем сезоне останется у руля Интера, расслабила как самого тренера, так и стоявших за него горой футболистов. Другого объяснения двум подряд поражениям Нерадзурри найти сложно. Ведь задача-минимум на сезон — путевка в еврокубки — еще далеко не решена.

Можно, конечно, списать на случайность домашнее поражение в прошлом туре от Сампдории, которая уже успела изрядно подзабыть свои успехи против Змей на Джузеппе Меацца, но как может быть случайным проигрыш команде, находящейся в зоне вылета? Да, Кротоне в прошлом туре обыграл Кьево, но ведь миланские Змеи по классу намного превосходят Летающих Ослов. Как оказалось, Акулам нынче все равно чем питаться.

Первый тайм остался полностью за хозяевами, которые не только смогли забить дважды, но и имели еще парочку почти верных моментов для того, чтобы довести счет до крупного. Первый удар по воротам Кротоне Интер нанес лишь под занавес первого тайма, а после перерыва, несмотря на значительное преимущество, гости смогли забить лишь мяч престижа. Похоже, Нерадзурри окончательно плюнули на шанс завсетиться в Лиге чемпионов, но если так пойдет и дальше, то пожно пролететь и мимо Лиги Европы.

А вот Милан успешно провел работу над ошибками, и после осечки с Пескарой не оставил камня на камне от Палермо. Если судить по последним результатам, то в грядущем Дерби делла Мадоннина у Интера будет немного шансов обойти Дьяволов, которые теперь опережают земляков на два очка.

Интересный факт

- Из 57 забитых мячей Интера, забитых в чемпионате, лишь три на счету защиты, причем все три провел Данило Д'Амброзио.

На хвосте у чемпиона

Продолжают сохранять теоретические шансы догнать Ювентус Рома и Наполи. Речь идет именно о шансах теоретических, поскольку если тройка лидеров будет продолжать двигаться по тому же графику (у Ювентуса 4 потерянных очка в 5 последних турах, у Ромы — 3 и у Наполи — 2), то за оставшиеся до финиша 7 туров ликвидировать 6-очковое (Рома) и 10-очковое (Наполи) отставания не представляется возможным. Продолжают сохранять теоретические шансы догнать Ювентус Рома и Наполи. Речь идет именно о шансах теоретических, поскольку если тройка лидеров будет продолжать двигаться по тому же графику (у Ювентуса 4 потерянных очка в 5 последних турах, у Ромы — 3 и у Наполи — 2), то за оставшиеся до финиша 7 туров ликвидировать 6-очковое (Рома) и 10-очковое (Наполи) отставания не представляется возможным.

Рома без проблем разобралась с Болоньей на выезде, а вот у Наполи задача была куда сложнее. Преимущество над Лацио составляло всего 4 очка, и если бы неаполитанцы проиграли прямому конкуренту за 3-ю путевку в Лигу чемпионов, то борьба за пропуск в элитный континентальный турнир обострилась бы до предела. А так, грамотно сыграв на контратаках, гости не только создали себе солидный запас прочности, но и осложнили сражение за места в зоне Лиги Европы.

На места во второй тройке претендует пять команд, правда, Фиорентина, сыграв вничью с Сампдорией, отстает от идущего 6-м Милана уже на 5 очков.

Событие тура

Футболистами из Южной Кореи в Европе уже никого не удивишь, а вот игроки из КНДР — огромная редкость. На 81-й минуте в поединке Кальяри — Торино при счете 1:3 на поле появился 18-летний Хан Кван Сон, который спустя 14 минут вошел в историю Серии А. Форвард Кальяри, забивший мяч на 5-й компенсированной минуте, стал первым северокорейцем, отличившимся в высшем итальянском дивизионе. Футболистами из Южной Кореи в Европе уже никого не удивишь, а вот игроки из КНДР — огромная редкость. На 81-й минуте в поединке Кальяри — Торино при счете 1:3 на поле появился 18-летний Хан Кван Сон, который спустя 14 минут вошел в историю Серии А. Форвард Кальяри, забивший мяч на 5-й компенсированной минуте, стал первым северокорейцем, отличившимся в высшем итальянском дивизионе.

Игрок тура

Истосковавшийся по футболу за месяц лечения, форвард Милана Сусо внес существенный вклад в победу своей команды над Палермо. Сначала испанец сам открыл счет на 6-й минуте, затем ассистировал Пашаличу на 19-й, после чего вопрос о победителе матча был снят с повестки дня. Выигрыш позволил Дьяволам подняться на 6-е место и существенно улучшить шансы на путевку в Лигу Европы. Истосковавшийся по футболу за месяц лечения, форвард Милана Сусо внес существенный вклад в победу своей команды над Палермо. Сначала испанец сам открыл счет на 6-й минуте, затем ассистировал Пашаличу на 19-й, после чего вопрос о победителе матча был снят с повестки дня. Выигрыш позволил Дьяволам подняться на 6-е место и существенно улучшить шансы на путевку в Лигу Европы.

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