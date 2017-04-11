Италия

Защитник Ливерпуля Альберто Морено попал в сферу интересов миланских клубов — и Интер, и Милан уже сделали по нему запросы.

Морено перестал быть важным игроком Ливерпуля, проиграв конкуренцию на позиции левого защитника номинальному хавбеку Джеймсу Милнеру. Ожидается, что летом он покинет клуб.

Goal сообщает, что Милан и Интер уже сделали запросы по защитнику в Ливерпуль. Красные намерены выручить за Альберто около 15 млн фунтов, аргументируя ценник опытом игрока и при этом довольно молодым возрастом – 24 года.

Сам Ливерпуль желает укрепить позицию левого защитника талантом Фулхэма Райаном Сессеньоном. Также на левом фланге может сыграть правый оборонец Натаниэль Клайн, поэтому шансы Морено продолжить карьеру на Энфилде невысоки.

Несмотря на интерес итальянских клубов, предполагается, что для Морено приоритетным вариантом является возвращение в Испанию.

В нынешней кампании Альберто сыграл только в 9 матчах Премьер-лиги (и лишь в 2 – в основе).