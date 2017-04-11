Италия

Палермо принял отставку спортивного директора Николы Салерно, а на должности тренера вместо Диего Лопеса теперь будет работать Диего Бортолуцци.

Палермо выступает не лучшим образом в нынешнем сезоне и пока что идет в зоне вылета в чемпионате. В 31-м туре Серии А команда уступила Милану 0:4.

"Мы получили прошение об отставке от спортивного директора Николы Салерно и ответили согласием. Благодарим Салерно за все, что он дал клубу", — гласит заявление президента ФК Палермо Пола Баккальини.

"Мы не можем позволить пораженческих настроений, которые были в нескольких последних матчах. Должны ради себя, фанатов и цветов клуба биться насмерть в оставшихся 7 матчах. Клуб достался мне в тяжелые времена и я сделаю все, чтобы взбодрить его, чтобы мы опять могли держать голову высоко".

"Поэтому я предложил игрокам премиальные за сохранение прописки в Серии А. Это должно послужить хорошим сигналом того, что мы верим в эту цель и будем за нее сражаться".

"Кроме того, мы решили освободить Диего Лопеса от обязанностей тренера Палермо. Он унаследовал команду в сложном положении и мы благодарим его за тяжелый труд".

"Мы обратились за новым тренером в нашу Академию. Им станет Диего Бортолуцци, который работал ассистентом Франческо Гвидолина".

"Прошу болельщиков Палермо быть терпеливыми и сохранять веру в проект, что принесет городу эмоции, на которые он действительно заслуживает".

После 31-го тура Палермо занимает 19-е место. Сицилийцы отстают от зоны спасения на 8 пунктов. В следующем туре "роза-неро" сыграют с Болоньей.