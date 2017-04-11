Италия

Итальянский специалист Роберто Манчини может сменить на должности главного тренера Милана Винченцо Монтеллу.

В нынешнем сезоне под руководством Монтеллы россо-нери ведут борьбу за место в Лиге Европы. В данный момент они находятся на 6-ой строчке в турнирной таблице, на два зачетных пункта отставая от идущей пятой Аталанты. На счету Милана 17 побед, 8 поражений и 6 ничьих при 57-ми очках.

Подобными результатами руководство клуба недовольно, а потому новые владельцы Милана уже подыскивают замену Монтелле.

Как сообщает Tuttosport, в сферу интересов россонери попал экс-наставник Манчестер Сити и Интера Роберто Манчини. Переговоры с 54-летним специалистом начнутся уже в ближайшие дни.

Наибольшими достижениями в Карьере Роберто являются три подряд чемпионства в Серии А с Интером (с 2005 по 2008 год) и победа в АПЛ с Манчестер Сити в сезоне 2011/2012.

В данный момент специалист находится без работы.