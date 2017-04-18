Италия

Тренер Милана Винченцо Монтелла встретится с новыми руководителями клуба и обсудит свой контракт и планы команды на будущее.

После вырванной ничьей на последних секундах дерби против Интера, наставник Милана Винченцо Монтелла в отличном настроении готовится обсудить с новыми хозяевами Дьяволов будущее как команды, так и свое собственное.

"Надо определиться с планами на будущее, — сообщил Монтелла Sky Italia. — Это касается и моего личного контракта, и целей на следующий сезон, и способов их достижения".

В нынешнем сезоне максимум, которого может добиться Милан — завоевание путевки в Лигу Европы (теоретические шансы на Лигу чемпионов можно не считать), а вот в сезоне-2017/2018 место в первой тройке должно стать задачей-минимум.