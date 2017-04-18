Италия

Нападающий Милана Сусо хочет убедиться в серьезности намерений новых хозяев клуба.

Милан уже подготовил новый контракт для одного из своих лучших игроков нынешнего сезона Сусо. Согласно его условиям, срок действия рассчитан до лета 2021 года, а годовая зарплата футболиста составит 3 миллиона евро.

Несмотря на то, что зарплата испанца, если он согласится остаться в Милане, вырастет втрое по сравнению с нынешней, Сусо не спешит ставить свою подпись на контракте. Как сообщает Sky, причина этой задержки в том, что футболист намерен убедиться в серьезности намерений новых владельцев клуба сделать Милан одним из лидеров в Италии и Европе.

В нынешнем сезоне 23-летний испанец сыграл за Милан 29 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.