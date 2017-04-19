Италия

Нападающего Милана Сусо не устраивает годовая зарплата, которую ему в новом контракте предлагает клуб.

В своем недавнем интервью Sky испанский форвард Милана Сусо назвал причиной того, что он не торопится продлевать контракт с Дьяволами, желание присмотреться к новому руководству клуба и выяснить, насколько серьезны его намерения по возвращению Россонери в лидеры итальянского и европейского футбола.

Однако по информации Tuttosport причина вовсе не в том, а в желании 23-летнего футболиста выбить себе большую зарплату. В новом контракте, рассчитанном до 2021 года, прописана годовая зарплата в 2,5 миллиона евро (сейчас Сусо получает 1 миллион в год), а испанец хочет 3 миллиона.

Сусо, которого очень хочет заполучить Атлетико, в нынешнем сезоне сыграл за Милан 29 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.