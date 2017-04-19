Итальянский функционер Массимо Мирабелли стал спортивным директором Милана.
Массимо Мирабелли, фк милан
19 апреля 2017, 17:16
На прошлой неделе Милан был официально продан консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Новым президентом клуба стал Йонхон Ли, а генеральным директором — Марко Фассоне.
Как информирует официальный сайт россо-нери, новым спортивным директором стал итальянец Массимо Мирабелли.
Пресс-служба клуба поприветствовала функционера и пожелала ему успехов на новой должности.
Ранее 47-летний Мирабелли возглавлял селекционную службу Интера.