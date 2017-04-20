Италия

Наполи готов выкупить у Арсенала вратаря Войцеха Щесны, находящегося в аренде в Роме.

В последнее время Наполи не в восторге от спортивной формы своего голкипера-ветерана Пепе Рейны, и испанец вряд ли будет защищать ворота Партенопеев и в будущем сезоне. В качестве замены Рейне неаполитанцы рассматривают кандидатуру Войцеха Щесны.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Волки, арендовавшие голкипера сборной Польши у Арсенала, не собираются его выкупать за цену, которую установили Канониры — 10 миллионов евро. А вот Наполи не считает ее слишком высокой и готов вступить в переговоры с англичанами.

Также неаполитанский клуб не прочь приобрести у Удинезе молодого вратаря Алекса Мерета, играющего в аренде за Спал, с таким прицелом, чтобы 20-летний голкипер набрался опыта у Рейны или Щесны, а потом и сам занял пост номер один.