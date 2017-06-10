Нападающий Фиорентины Никола Калинич может перейти в Милан.
Никола Калинич, Getty Images
10 июня 2017, 16:40
Милан всерьез заинтересован в подписании хорватского нападающего Фиорентины Николы Калинича.
Представители "россонери" уже встречались с агентом игрока, которого в своей команде хочет видеть лично главный тренер Винченцо Монтелла.
Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 29-летний Калинич забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах Серии А.