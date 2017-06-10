Италия

Нападающий Фиорентины Никола Калинич может перейти в Милан.

Милан всерьез заинтересован в подписании хорватского нападающего Фиорентины Николы Калинича.

Представители "россонери" уже встречались с агентом игрока, которого в своей команде хочет видеть лично главный тренер Винченцо Монтелла.

Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 29-летний Калинич забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах Серии А.