Италия

Вингер РБ Лейпцига Эмиль Форсберг признался, что он польщен интересом со стороны Милана.

Накануне стало известно о том, что в подписании Форсберга заинтересован Милан, который ведет активную работу на трансферном рынке.

"Милан — великий клуб. Это один из крупнейших клубов в мире", — заявил Форсберг.

"У них во многом интересный проект. Они инвестируют и хотят вернуться на вершину".

"На данный момент я сосредоточен на сборной. Я провел отличное время в Лейпциге, а обо всем остальном позаботиться мой агент".

"Лига чемпионов не является важным фактором для меня. Для меня важнее роль игрока в команде".

Сообщается, что РБ Лейпциг уже отклонил предложение Милана в 18 миллионов евро и хочет выручить за шведа 30 миллионов евро.