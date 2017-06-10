Вингер РБ Лейпцига Эмиль Форсберг признался, что он польщен интересом со стороны Милана.
Эмиль Форсберг, Getty Images
10 июня 2017, 16:54
Накануне стало известно о том, что в подписании Форсберга заинтересован Милан, который ведет активную работу на трансферном рынке.
"Милан — великий клуб. Это один из крупнейших клубов в мире", — заявил Форсберг.
"У них во многом интересный проект. Они инвестируют и хотят вернуться на вершину".
"На данный момент я сосредоточен на сборной. Я провел отличное время в Лейпциге, а обо всем остальном позаботиться мой агент".
"Лига чемпионов не является важным фактором для меня. Для меня важнее роль игрока в команде".
Сообщается, что РБ Лейпциг уже отклонил предложение Милана в 18 миллионов евро и хочет выручить за шведа 30 миллионов евро.