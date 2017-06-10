Италия

Защитник Рикардо Родригес поделился эмоциями после перехода в миланский клуб.

Напомним, официальный сайт Милана объявил о приобретении левого защитника Вольфсбурга Рикардо Родригеса. 24-летний швейцарец подписал с Миланом четырехлетний контракт.

"Я счастлив быть здесь и получить возможность играть за великий клуб. Я готов играть на любой позиции. Я приму любой вариант тактики. Я хочу играть и докажу, что достоин футболки Милана. Мне уже не терпится сыграть в Лиге Европы. Также хочу хорошо выступить в Серии А и вернуться в Лигу чемпионов", — сказал швейцарец в интервью клубному телеканалу.

Ранее Родригес играл за Вольфсбург, он провел за Волков 184 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола.