Италия

Итальянские гранды поспорят за основного бека Фейеноорда.

Интер и Рома хотят усилить свои составы защитником нидерландского Фейеноорда Риком Карсдорпом. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Сообщается, Рома предлагает за бека голландцев 12 миллионов евро, а Интер — 15. Чемпион Нидерландов требует от клубов не менее за Карсдорпа 18 миллионов евро.



Отметим, что если итальянские клубы не сумеют провести трансфер 22-летнего бека, то бросят свои силы на Кевина Тете из амстердамского Аякса.

В завершившемся сезоне Карсдорп сыграл в 30 матчах Эредевизи, забив один гол и отдав четыре ассиста.