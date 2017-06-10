Италия

Агент: Конти согласовал контракт с Миланом, теперь дело за клубами

Агент правого вингбека Аталанты Андреа Конти подтвердил, что его клиент согласовал условия личного контракта с Россонери.

Андреа Конти, Getty Images

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Марио Джуффреди встретился с руководством Милана и согласовал условия контракта для своего клиента Андреа Конти.



"Игрок достиг соглашения с Миланом относительно зарплаты. Сейчас нам нужно подождать, пока "россонери" сделают удовлетворяющее предложение Аталанте", — подтвердил Джуффреди.



"Аталанта заботится о своих игроках и, конечно же, не станет обрезать Конти крылья. Но Милану нужно сделать предложение, которое отражает реальную стоимость игрока".



"Эту сумму клубы должны согласовать между собой".



Сообщалось, что Милан предлагал за Конти 20 миллионов евро, но Аталанта планирует выручить за итальянца 27 миллионов евро.