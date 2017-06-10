Италия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Серии А.

Ранее стало известно, что 35-летний швед покинет Манчестер Юнайтед после того, как его контракт подошел к концу.

Как сообщает Football Italia, агент Ибрагимовича Мино Райола предлагает обсудить контракт с 35-летним шведом во время переговоров о пролонгации соглашения кипера миланского клуба Джанлуиджи Доннаруммы.

Отметим, что Златан играл за Милан с 2010 по 2012 год и забил 56 голов в 85 матчах за Россонери.