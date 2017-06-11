Хавбек Баварии Дуглас Коста все ближе к трансферу в Ювентус.
Дуглас Коста, getty images
11 июня 2017, 15:58
Туринское издание Tuttosport утверждает, что на следующей неделе предеставители Ювентуса отправятся в Мюнхен. Там они намерены достичь соглашения с Баварией по трансфере Дугласа Косты.
Ожидается, что Старая Синьора заплатит за бразильца 30 млн евро – ровно ту сумму, которую Бавария заплатила за Дугласа Шахтеру.
Коста стал игроком мюнхенцев в 2015 году и сразу же был признан лучшим игроком первого круга Бундеслиги, но со временем сбавил обороты и в нынешней кампании уже не был ключевым футболистом команды.
В нынешнем сезоне на счету Дугласа 34 матча во всех турнирах за Баварию, в которых он отметился 7 голами и 6 ассистами.