Италия

Страж ворот ПСВ Йерун Зут может продолжить карьеру в Наполи.

По информации Il Mattino, Наполи видит в Зуте замену для нынешнего первого номера Пепе Рейны. Испанцу уже 34 года и клуб не уверен, сможет ли он и дальше выступать на высочайшем уровне. Также не исключено, что Рейна летом покинет Наполи ради Ньюкасла, в котором работает экс-тренер Пепе – Рафаэль Бенитес.

Кроме Зута с Наполи связывали Икера Касильяса (Порту), Диего Алвеса (Валенсия), Норберто Нето (Ювентус) и Бернда Лено (Байер).

Йерун находится в структуре ПСВ с 2006 года. Набравшись опыта в Ваалвейке, Зут стал основным вратарем ПСВ. Контракт игрока с голландским клубом действует до середины 2019 года.