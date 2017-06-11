Страж ворот ПСВ Йерун Зут может продолжить карьеру в Наполи.
Йерун Зут, getty images
11 июня 2017, 16:29
По информации Il Mattino, Наполи видит в Зуте замену для нынешнего первого номера Пепе Рейны. Испанцу уже 34 года и клуб не уверен, сможет ли он и дальше выступать на высочайшем уровне. Также не исключено, что Рейна летом покинет Наполи ради Ньюкасла, в котором работает экс-тренер Пепе – Рафаэль Бенитес.
Кроме Зута с Наполи связывали Икера Касильяса (Порту), Диего Алвеса (Валенсия), Норберто Нето (Ювентус) и Бернда Лено (Байер).
Йерун находится в структуре ПСВ с 2006 года. Набравшись опыта в Ваалвейке, Зут стал основным вратарем ПСВ. Контракт игрока с голландским клубом действует до середины 2019 года.