Италия

Нападающий Порту Андре Силва направляется в Милан для прохождения медосмотра.

Милан продолжает трансферную активность и в ближайшее время должен завершить сделку по переходу Андре Силвы.

Детали сделки уже улажены, а игрок должен прибыть в Милан для прохождения медосмотра.

В контракте Силвы с Порту прописана сумма отступных в 60 миллионов евро, однако ожидается, что Милан заплатит за игрока 30 миллионов евро с различными бонусами.

На счету 21-летнего нападающего 44 матча, 21 гол и 8 голевых передач в минувшем сезоне.