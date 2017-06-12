Италия

Нападающий Порту Андре Силва в ближайшее время должен стать игроком Милана.

Агент 21-летнего Силвы – Жорже Мендеш – уже согласовал условия пятилетнего контракта с Миланом. Предполагается, что и клубы ударили между собой по рукам.

Дьяволы заплатят за Силву 38 млн евро. Клаусула Андре составляет 60 млн евро, но Порту пойдет на уступки, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей.

Таким образом, от трансфера в Милан Силву отделяет только прохождение медосмотра. Португалец уже прибыл в Милан и должен пройти осмотр сегодня.

Ранее сообщалось, что "россо-нери" намерены приобрести форварда Торино Андреа Белотти, за которого Быки просят 100 млн евро. Потенциальный приход Силвы не исключает приобретение Белотти, поскольку Милан могут покинуть 2 нынешних нападающих – Карлос Бакка и Джанлука Лападула.

В 32 матчах чемпионата Португалии Силва в нынешнем сезоне забил 16 голов и сделал 5 ассистов.