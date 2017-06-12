Италия

Президент Торино Урбано Каиро заявил, что нападающий Быков Андреа Белотти готов остаться в команде, даже если за него предложат требуемые 100 миллионов евро.

Несмотря на то, что Милан и Манчестер Юнайтед продолжают переговоры о приобретении нападающего Торино Андреа Белотти, сам футболист сборной Италии хотел бы остаться в Турине.

«Для меня Андреа слишком дорог, и я забочусь о его будущем, — заявил в интервью Radio 24 президент Торино Урбано Каиро. – Я уже говорил, что могу продать его за 100 миллионов евро, но только в том случае, если сам Белотти согласится на этот трансфер. У него контракт с Торино до 2021 года, и Андреа один из тех футболистов, который может стать основой построения команды, которая должна в будущем составить конкуренцию лидерам Серии А. Насколько я знаю, он не горит желанием уходить, но сейчас мы не хотим докучать ему трансферными вопросами, ведь в четверг у него свадьба, на которую приглашен и я».

В сезоне-2016/2017 Белотти провел за Торино 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей. Кроме того, Андреа сыграл 7 матчей за сборную Италии, в которых на его счету 3 гола.