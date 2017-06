В официальном твиттер аккаунте россонери появилось видео прохождения португальским нападающим медосмотра. Сообщается, что Силва прошел его.

Exclusive: @andrevsilva19 ​was put through his paces at Milanello! 🏃🏻

Esclusiva: primi test a Milanello per André Silva! 🏃🏻 pic.twitter.com/XzpyNEpuCT