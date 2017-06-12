Италия

Наставник Сассуоло Эусебио Ди Франческо возглавит Рому.

Генеральный менеджер Сассуоло Джованни Карневали рассказал, что руководство римского клуба уже договорилось о переходе с Ди Франческо.

"Могу сказать, что уже в скором времени Ди Франческо окажется в Роме. На неделе мы встречались с советом директоров Ромы. Могу сказать, что в течение нескольких дней все будет объявлено официально", – цитирует Карневали Football Italia.

Главный тренер Сассуоло ранее объявил, что покидает клуб, в котором работал с 2012 года и вывел его в Сери А, а в прошлом сезоне и в Лигшу Европы. Также отметим, что Ди Франческо в бытность игроком выступал за Рому с 1997 по 2001 год.