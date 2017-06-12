Италия

Голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что он планирует завершить игровую карьеру после Чемпионата мира 2018.

Джанлуиджи Буффон сообщил, что он завершит игровую карьеру летом 2018 года, если только Ювентус не выиграет Лигу чемпионов.

"Завершу ли я карьеру после Чемпионата мира 2018? Да, это случится с вероятностью 99,9%", — заявил Буффон.

"Мне предстоит еще один интенсивный и насыщенный сезон, после чего придет время завязывать".

"Вместе с президентом Аньелли мы пришли к следующему соглашению: если мы выиграем Лигу чемпионов, то я останусь еще на один сезон и попытаюсь выиграть клубный Чемпионат мира и другие трофеи".

39-летний Буффон играет за Ювентус с 2001 года, куда он перешел из Пармы.