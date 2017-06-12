Голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что он планирует завершить игровую карьеру после Чемпионата мира 2018.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
12 июня 2017, 20:18
Джанлуиджи Буффон сообщил, что он завершит игровую карьеру летом 2018 года, если только Ювентус не выиграет Лигу чемпионов.
"Завершу ли я карьеру после Чемпионата мира 2018? Да, это случится с вероятностью 99,9%", — заявил Буффон.
"Мне предстоит еще один интенсивный и насыщенный сезон, после чего придет время завязывать".
"Вместе с президентом Аньелли мы пришли к следующему соглашению: если мы выиграем Лигу чемпионов, то я останусь еще на один сезон и попытаюсь выиграть клубный Чемпионат мира и другие трофеи".
39-летний Буффон играет за Ювентус с 2001 года, куда он перешел из Пармы.