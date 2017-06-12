Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма, обсудив детали предложенного клубом нового контракта со своим агентом Мино Райолой, во вторник даст окончательный ответ, останется ли он в команде.

Весь понедельник Джанлуиджи Доннарумма и члены его семьи провели в Монте-Карло в гостях у Мино Райолы, изучая и обсуждая детали контракта, который предложил Милан 18-летнему футболисту.

Официальный ответ Райола и Доннарума должны дать руководству Дьяволов завтра.

Как сообщает Milan News, камнем преткновения может стать пункт о клаусуле Доннаруммы. Милан против его внесения в контракт, а Райола настаивает. Сам же Джанлуиджи вполне доволен личными условиями и зарплатой в 4,7 миллиона евро, и не горит желанием менять команду.