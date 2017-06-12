Италия

Руководство Серии А приняло решение отказаться от зимнего перерыва в следующем сезоне из-за Чемпионата мира 2018.

Официальный сайт Серии А объявил, что в сезоне 2017/18 командам придется обойтись без зимнего перерыва.

Начнется следующий сезон 20 августа, а заключительные матчи кампании будут сыграны 20 мая.

Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся Ювентус и Лацио, пройдет 13 августа.

Борьба за Кубок Италии начнется 30 июля, а завершится 9 мая.

Решение об отмене традиционного зимнего перерыва было принято по просьбе главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.