Руководство Серии А приняло решение отказаться от зимнего перерыва в следующем сезоне из-за Чемпионата мира 2018.
Серия А, legaseriea.it
12 июня 2017, 21:33
Официальный сайт Серии А объявил, что в сезоне 2017/18 командам придется обойтись без зимнего перерыва.
Начнется следующий сезон 20 августа, а заключительные матчи кампании будут сыграны 20 мая.
Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся Ювентус и Лацио, пройдет 13 августа.
Борьба за Кубок Италии начнется 30 июля, а завершится 9 мая.
Решение об отмене традиционного зимнего перерыва было принято по просьбе главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.