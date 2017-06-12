Италия

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике встретился со своими коллегами из Интера Пьеро Аузилио и Вальтером Сабатини и выслушал их предложение по поводу полузащитника Лукаса Моуры.

Представители Интера Пьеро Аузилио и Вальтер Сабатини начали переговоры со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике по поводу приобретения полузащитника парижан Лукаса Моуры.

Вице-чемпион Франции требует за 24-летнего бразильца 40 миллионов евро, однако итальянцы уверены, что им удастся сбить цену.

В сезоне-2016/2017 Лукас Моура провел за ПСЖ 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 6 результативных передач, однако у него не сложились отношения с болельщиками парижан.