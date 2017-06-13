Италия

Новоиспеченный форвард Милана Андре Силва поделился ожиданиями от своей карьеры в Милане.

Силва стал одним из участников громкой трансферной кампании россо-нери в нынешнее межсезонье, присоединившись к таким игрокам как Матео Мусаккио, Рикардо Родригес и Франк Кесье.

По словам самого Андре, с подобным составом Милан в будущем сможет одержать победу в чемпионате Италии.

"Я выбрал Милан, потому что это клуб с великой историей, особенно в Лиге чемпионов. Был очень рад, что россо-нери захотели приобрести меня и просто не мог упустить эту возможность", — сказал португалец в интервью клубному телеканалу Милана.

"Хочу помочь команде в следующие сезоны. С таким уровнем игроков я надеюсь выиграть Серию А как можно большее количество раз. От себя лично я сделаю все возможное, чтобы достичь поставленных перед Миланом целей".

"Сейчас меня ждет Кубок Конфедераци, и я рассчитываю на положительный результат. Затем я присоединюсь к клубу, чтобы отдавать россо-нери всего себя", — заявил Силва.

На счету Андре 21 гол в 41-м матче завершившегося сезона в составе Порту.