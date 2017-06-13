Италия

Полузащитник Дуглас Коста может сменить Баварию на Ювентус.

По информации Sky Italia, Ювентус продолжает работу над трансфером Дугласа Косты из Баварии.

Источник сообщает, что представители туринцев в данный ведут переговоры и с агентом футболиста и с руководством Баварии.

Бавария не собирается продавать экс-игрока Шахтера менее чем за 50 миллионов евро, но в Юве надеются использовать хорошие отношения между клубами, чтобы снизить цену на вингера.

Также в Ювентусе не уверены в целесообразности платить 26-летнему игроку 7 млн евро в год, которые запрашивает его агент.