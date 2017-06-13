Италия

Форвард Фиорентины Никола Калинич интересен руководству Милана.

Вчера россонери объявили о трансфере португальского нападающего Андре Силвы, за которого Порту получил 38 млн евро.

Однако несмотря на приход дорогостоящего форварда, руководство команды намерено пополнится еще одним — экс-игроком Днепра Николой Калиничем.

Карлос Бакка, скорее всего, покинет команду, сообщает Sky Italia.

Россонери готовы предложить около 25 миллионов евро за игрока сборной Хорватии, но Фиалки намерены выручить за Калинича 30 млн. Возможна эти пять миллионов будут добавлены в соглашение в качестве бонусов.