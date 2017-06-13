Италия

Вратарь Наполи Пепе Рейна может стать для Милана запасным вариантом в случае ухода из команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Контракт Доннаруммы с Миланом истекает следующим летом, при этом на столе у 18-летнего итальянца уже лежит новое предложение от клуба с зарплатой 5 млн евро в год.

Тем не менее, агент игрока Мино Райола продолжает тянуть время, вынуждая россо-нери искать альтернативные варианты на случай отказа Джанлуиджи продлевать соглашение.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Милан рассматривает вратаря Наполи Пепе Рейну в качестве возможной замены Доннарумме. После того, как россо-нери упустили голкипера Ромы Войцеха Щесны, который нынешним летом присоединится к Ювентусу, главным кандидатом на переход в Милан стал испанский страж ворот неаполитанцев.

В завершившемся сезоне Рейна провел 37 матчей в Серии А, в 12-ти из них оставив свои ворота на замке.