Италия

Узнав, что Интер и Манчестер Юнайтед не могут договориться по поводу полузащитника Нерадзурри Ивана Перишича, руководство ПСЖ решило тоже побороться за хорвата.

Полузащитник Интера Иван Перишич попал в сферу интересов ПСЖ, однако парижане выжидали, чем закончатся переговоры по хорвату между Змеями и Манчестер Юнайтед.

После того, как появилась информация о том, что Интер отверг предложение Красных Дьяволов в 40 миллионов евро, спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике, как сообщил Джанлука ди Марцио, обратился в миланский клуб с запросом о возможности приобретения хорвата.

Получив ответ, что переговоры идут, но никакого решения еще не принято, Энрике сообщил, что в ближайшие дни сделает Интеру официальное предложение продать Перишича.