Италия

Нападающий Сампдории Луис Муриэль может перейти в римский клуб.

Колумбийский нападающий Сампы со следующего сезона может выступать за Лацио – сообщает Il Messaggero.

По информации издания, Орлы рассматривают Муриэля в качестве замены для Бальде Кейта, который, вероятнее всего, покинет римский клуб нынешним летом.

Помимо денег Лацио может предложить Сампдории нападающего Филипа Джорджевича, чтобы удешевить сделку.

Кроме Орлов на Муриэля претендуют Суонси, Лестер и Вест Хэм.

В завершившемся сезоне 26-летний колумбиец отличился 11-ю голами и 6-ю результативными передачами в 31-м поединке Серии А.