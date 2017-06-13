Италия

Главный тренер Челси Антонио Конте имел на руках очень щедрое предложение от Интера.

Антонио Конте, приведший лондонский Челси к чемпионству в Англии, имел возможность покинуть лондонский клуб уже после первого сезона.

В персоне итальянца были заинтересованны владельцы миланского Интера. Китайский бизнесмен Чжан Цзиньдун хотел видеть на тренерской лавке своего клуба именно экс-тренера Ювентуса и сборной Италии.

Как сообщает Corriere Dello Sport, Конте получил рекордное для тренеров предложение контракта. Он мог подписать соглашение на 10 лет, за которые заработал бы 120 млн евро.

Кроме того, тренеру обещалось полное руководство командой и трансферами клуба. Отметим, что данное предложение поступило после первого отказа Конте. Сначала руководители Интера предлагали ему 12 млн за три года.