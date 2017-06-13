Италия

Вратарь Наполи Пепе Рейна не собирается переходить в Милан.

Голкипер Наполи Пепе Рейна не горит желанием переходить в Милан, но и в Неаполе тоже оставаться не хочет.

По словам агента футболиста, слухи о том, что Милан может подписать Рейну, не имеют под собой оснований. «Для Пепе в Италии есть только одна команда – Наполи, — сказал Мануэль Гарсия Кильон. – А вот из-за пределов Италии предложений хватает и мы их рассматриваем».

Рейну хотел бы видеть в Ньюкасле его бывший тренер в Ливерпуле Рафаэль Бенитес, да и сам испанский голкипер говорил, что не против вернуться в Премьер-лигу.