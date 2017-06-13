Защитник и капитан сборной Мексики продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Эктор Морено, Getty Images
13 июня 2017, 17:06
Защитник ПСВ Эктор Альфредо Морено Эррера перешел в Рому. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2021 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
"Я счастлив, что буду играть в Риме. Это важный шаг в моей карьере. Надеюсь, что смогу помочь команде играть успешно", — сказал Морено.
Отметим, что контракт 29-летнего игрока с ПСВ действовал до лета 2019 года.
Морено сыграл 79 матчей в футболке сборной Мексики и прибудет в расположение Ромы после завершения Кубка конфедераций-2017.