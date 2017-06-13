Италия

Защитник и капитан сборной Мексики продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Защитник ПСВ Эктор Альфредо Морено Эррера перешел в Рому. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2021 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

"Я счастлив, что буду играть в Риме. Это важный шаг в моей карьере. Надеюсь, что смогу помочь команде играть успешно", — сказал Морено.



Отметим, что контракт 29-летнего игрока с ПСВ действовал до лета 2019 года.

Морено сыграл 79 матчей в футболке сборной Мексики и прибудет в расположение Ромы после завершения Кубка конфедераций-2017.