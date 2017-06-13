Италия

Нападающий Сампдории отказался переходить в ПСЖ, поскольку уже договорился с Ювентусом.

Чешский форвард Сампдории Патрик Шик не захотел переходить в ПСЖ, поскольку уже согласовал все детали личного контракта с Ювентусом.

ПСЖ попытался в последний момент перехватить нападающего сборной Чехии, предложив Сампдории 35 миллионов евро за Шика, однако получил от Блучеркьяти отказа по причине того, что и клуб, и сам Шик уже договорились с Ювентусом.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, Патрик год отыграет за Ювентус в аренде, после чего Старая Синьора сможет выкупить его за 30 миллионов евро.